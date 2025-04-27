NEWS.ru kremlin.ru Торжественный концерт в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны не состоится на Красной площади в Москве 9 мая.
Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Степан Иванов
Как-то Путин сказал "бей первым, Фреди". Вот и устроить хохлам горячий праздник с раннего утра по всем целям. И без перерыва!
Ответить
13 час.
Александр Батт
Москву-то с воздуха прикроют. А вот другие территории? Да и теракты вполне возможны. Видимо, из-за них отменили концерт.
Ответить
4 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Да. Надобы. Поздравить. Хохлов. Часа. В. 4.00.по.всей.программе
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии