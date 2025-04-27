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Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

Концерт на Красной площади 9 мая отменили. Парад Победы под угрозой?

NEWS.ru kremlin.ru Торжественный концерт в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны не состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

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Комментарии
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Степан Иванов
Как-то Путин сказал &quot;бей первым, Фреди&quot;.  Вот и устроить хохлам горячий праздник с раннего утра по всем целям. И без перерыва!
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13 час.
Александр Батт
Москву-то с воздуха прикроют. А вот другие территории? Да и теракты вполне возможны. Видимо, из-за них отменили концерт.
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4 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Да. Надобы. Поздравить. Хохлов. Часа. В. 4.00.по.всей.программе
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7 мин.
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