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Салат из капусты с фасолью и говяжьей печенью — пошаговый рецепт с фото и видео

Салат из капусты с фасолью и говяжьей печенью — пошаговый рецепт с фото и видео

Замечательный рецепт быстрого приготовления печеночного салата с капустой и фасолью с репчатым луком, который приятно удивит своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравится многим! Ингредиенты Капуста белокочанная 500 гр.

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