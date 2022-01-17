Прорыв блокады: 79 лет подвигу в снегах под Ленинградом

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 18 января, отмечается 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, ставшего результатом совместной наступательной операции «Искра» войск Ленинградского и Волховского фронтов в январе 1943 года.