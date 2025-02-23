В Саудовской Аравии за неделю арестовали более 21 тыс. нелегалов

Власти Саудовской Аравии за последнюю неделю арестовали 21 222 человека за нарушение правил пребывания в стране, трудового законодательства и пограничного контроля, 22 февраля сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
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