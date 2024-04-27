В ночь с 26 на 27 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехники

В ночь с 26 на 27 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили шесть поливомоечных машин, два пылеуборочные машины и два трактора.