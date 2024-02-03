Битва за Арктику: экспансия началась

ВВС НАТО активно осваивают воздушное пространство Северной Атлантики. «По просьбе» правительства Исландии трижды в год на ротационной основе патрулирование воздушного пространства проводят ВВС стран Североатлантического альянса.
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