«Вера в Победу» «Петербургского дневника» рекомендована на участие в Национальной премии

Ранее проект получил спецприз Проект «Вера в Победу» петербургского информационно-издательского центра «Петроцентр» рекомендован на участие в Национальной премии, сообщается на сайте премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад.
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