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ИА Регнум

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Каллас: странам ЕС следует передать Украине ракеты для ПВО с истекающим сроком

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 сентября призвала страны Евросоюза (ЕС) передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны, срок хранения которых скоро истекает.

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