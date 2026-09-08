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Царьград

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«Не битый, не крашеный»: дешёвый Land Rover сгорел на четвёртый день

«Не битый, не крашеный»: дешёвый Land Rover сгорел на четвёртый день

Заветная мечта о недорогом премиальном внедорожнике обернулась для жителя Перми настоящим кошмаром. Купленный за 800 тысяч рублей Land Rover Freelander II сгорел буквально через четыре дня.

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