⚡ Налог на такси и доставку хотят ввести в России. Он может составить минимум 100 рублей с каждого заказа или поездки плюс проценты от стоимости.
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⚡ Налог на такси и доставку хотят ввести в России. Он может составить минимум 100 рублей с каждого заказа или поездки плюс проценты от стоимости.