Иммунолог Продеус назвал причину роста числа болеющих россиян

Иммунолог Андрей Продеус выступил с утверждением о том, что огромное количество жителей страны, сталкивающихся с ожирением или хроническими заболеваниями дыхательных путей, не следует списывать исключительно на ситуацию в экологической сфере.
Иммунолог Андрей Продеус выступил с утверждением о том, что огромное количество жителей страны, сталкивающихся с ожирением или хроническими заболеваниями дыхательных путей, не следует списывать исключительно на ситуацию в экологической сфере.
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