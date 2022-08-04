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Иммунолог Продеус назвал причину роста числа болеющих россиян

Иммунолог Продеус назвал причину роста числа болеющих россиян

Иммунолог Андрей Продеус выступил с утверждением о том, что огромное количество жителей страны, сталкивающихся с ожирением или хроническими заболеваниями дыхательных путей, не следует списывать исключительно на ситуацию в экологической сфере.

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