Захарова предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «предупредила» подписчиков своего Telegram-канала о распространяющемся в сети фейке с президентом США Джо Байденом и «невидимым на фото» Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).