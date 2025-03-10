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«Зенит» опубликовал видео с ухающими болельщиками «Факела»

«Зенит» опубликовал видео с ухающими болельщиками «Факела»

Премьер-Лига (РПЛ) официально подтвердила: во время матча 20-го тура между «Факелом» и «Зенитом» болельщики воронежского клуба допускали дискриминационные высказывания в адрес полузащитника петербуржцев Вендела.

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