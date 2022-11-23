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Роберт Шварцман: «На тестах был близок к Леклеру и Сайнсу по скорости»

Роберт Шварцман доволен тестами в Абу-Даби.  Тест-пилот «Феррари» проехал 116 кругов и поработал по разным программам, начиная от симуляции гонки и заканчивая тренировками старта.

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