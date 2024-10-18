Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

Лена Мисько

Адам Ружичка и Штефан Ружичка стали третьей в истории КХЛ парой братьев или однофамильцев, отмечавшихся в матчах 3+ голами в составе одной команды. Такое удавалось однофамильцам Игорю и Михаилу Григоренко за ЦСКА и братьям Владиславу и Вячеславу Ушениным за «Амур».