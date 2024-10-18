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Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

1. Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов, Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии.

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КУАТ
Новая проблема - квадроберы.
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10 час.
Лена Мисько
Адам Ружичка и Штефан Ружичка стали третьей в истории КХЛ парой братьев или однофамильцев, отмечавшихся в матчах 3+ голами в составе одной команды. Такое удавалось однофамильцам Игорю и Михаилу Григоренко за ЦСКА и братьям Владиславу и Вячеславу Ушениным за «Амур».
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9 час.
Лена Мисько
16 февраля 2022: 🇨🇦 500-й гол Кросби был забит с одной результативной передачей от Малкина. 17 октября 2024: 🇷🇺 500-й гол Малкина был забит с одной результативной передачей от Кросби.
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