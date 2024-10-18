Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

1. Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов, Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии.
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