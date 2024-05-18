Юрий Кот Коллаж Царьграда Несколько недель сотрудники ИА "Регнум" пытались уговорить актера Андрея Смолякова поучаствовать в проекте агентства — в память о жертвах Белгорода и Донецка.
Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород
Комментарии
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Владимир Якоби
По фильмам такой патриот , а оказалось Израиль ближе ему чем Россия. Ничего личного бизнес есть бизнес кто платит тот и заказывает музыку. Откуда такое безразличие к своему народу чужак.
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6 час.
Леонид Руси
Жена балерина, дня не работал, только красовался...
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6 час.
Evgenija Palette
Бог мой, Смеляков, этот хрестоматийный "мусорщик", эта давно вышедшая в тираж рожа, не имеющая даже намека на хоть какую-нибудь кинематографическую привлекательность, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОЛЕЙ!... Счастье-то какое! Наконец-то он не будет опошлять до омерзения нормальных людей, которые нам нравятся...
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5 час.
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