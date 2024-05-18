Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород

По фильмам такой патриот , а оказалось Израиль ближе ему чем Россия. Ничего личного бизнес есть бизнес кто платит тот и заказывает музыку. Откуда такое безразличие к своему народу чужак.

Evgenija Palette

Бог мой, Смеляков, этот хрестоматийный "мусорщик", эта давно вышедшая в тираж рожа, не имеющая даже намека на хоть какую-нибудь кинематографическую привлекательность, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОЛЕЙ!... Счастье-то какое! Наконец-то он не будет опошлять до омерзения нормальных людей, которые нам нравятся...