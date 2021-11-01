Специалисты в сфере психологической работы повысили квалификацию в Академии Генштаба

Выпускники выразили благодарность командованию, отметив насыщенную программу, мастерство научно-педагогического состава и высокое качество учебно-материальной базы.
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