В среду будет принято важное решение для бастующих механиков Boeing

В среду бастующие механики компании Boeing будут голосовать по новому предложению трудового договора, предусматривающему повышение зарплаты на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии