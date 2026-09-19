Зафиксирован слом модели ценообразования на рынке КНР: китайские ИИ-провайдеры отказываются от ценовой войны за токены

Рынок переходит к оплате за готовую задачу Аналитики Bank of America описали структурный сдвиг на китайском рынке ИИ: провайдеры уходят от плоского снижения цены за токен к многоуровневому ценообразованию, где ключевой метрикой становится стоимость выполнения задачи целиком.