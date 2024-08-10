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Ефимов: «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы

Ефимов: «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы

Станция «Потапово» Сокольнической линии метро построена по новой технологии: она станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метрополитене, для подачи тёплого воздуха установлено специальное вентиляционное оборудование.

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Комментарии
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Мария Ваняшева
Лучше бы по новой технологии защищали государство ,а то в Москву пихаите,а ведь и другие города хотят жить ,нужно делиться по честному..
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17 час.

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