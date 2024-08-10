Ефимов: «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы

Станция «Потапово» Сокольнической линии метро построена по новой технологии: она станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метрополитене, для подачи тёплого воздуха установлено специальное вентиляционное оборудование.
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