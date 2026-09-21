Майя Санду созывает Высший совет безопасности для обсуждения энергетического кризиса перед отопительным сезоном.
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Член Общественного совета при Минобрнауки России, Инна Литвиненко! А с какой такой стати ваше беспокойство направлено на обеспечение энергетической безопасности врага. Врага моего и моей страны. Почему без моего разрешения и разрешения народа России. Транжирится направо и налево богатства России, а я почему-то должна оплачивать вражье благополучие. За мой газ, добытый на моей территории, с меня три шкуры сдерут. А врагу на блюдечке с голубой каёмочкой. Хочу спросить вас, Инна Литвиненко:" Вы кто для России и в России?"