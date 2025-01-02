В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти тысячу автомобилей

В культурной и цивилизованной европейской стране опять "отмечают" с размахом. По данным МВД Франции на 1 января, в новогоднюю ночь было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек.
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