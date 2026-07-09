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Новости Липецка

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Липчанка разбила автомобиль бывшего парня молотком

Липчанка разбила автомобиль бывшего парня молотком

Женщина нанесла по автомобилю Hyundai Solaris 11 ударов молотком. Ущерб составил 168 тысяч рублей.38-летнюю жительницу Липецка подозревают в умышленном повреждении автомобиля после ссоры с бывшим молодым человеком.

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