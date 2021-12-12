В конгрессе США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США готов взаимодействовать с администрацией американского президента и союзниками по НАТО по вопросу введения новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации на границе с Украиной.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США готов взаимодействовать с администрацией американского президента и союзниками по НАТО по вопросу введения новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации на границе с Украиной.
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