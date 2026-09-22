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Пять мультфильмов о мечте и смелости для детей 6-10 лет и их родителей

Пять мультфильмов о мечте и смелости для детей 6-10 лет и их родителей

С цитатами, которые хочется запомнить! «Моана»В этих мультфильмах герои сталкиваются с запретами, насмешками и чужими ожиданиями, но не отказываются от того, что для них действительно важно.

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