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Царьград

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    Сейчас понесётся, чеченцы быстро пристроятся, они любят на чужое рот разевать, особенно где бабло халявное. Лишь бы н...Главный внештатны...
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8,5 млн туристов посетили Ставропольский край в 2024: бум туризма на Кавказе

8,5 млн туристов посетили Ставропольский край в 2024: бум туризма на Кавказе

В 2024 году Ставропольский край привлёк около 8,5 млн туристов. Глава региона, Владимир Владимиров, сообщил, что курортный сбор за 5,5 лет обеспечил краю свыше 2,5 млрд рублей для благоустройства Кавказских Минеральных Вод.

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