8,5 млн туристов посетили Ставропольский край в 2024: бум туризма на Кавказе

В 2024 году Ставропольский край привлёк около 8,5 млн туристов. Глава региона, Владимир Владимиров, сообщил, что курортный сбор за 5,5 лет обеспечил краю свыше 2,5 млрд рублей для благоустройства Кавказских Минеральных Вод.
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