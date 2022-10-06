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Свежие комментарии
дмитрий чагин
😅лучше так, чем наоборот🥲
Эта история сдела...
Инесса Тодуа
Современные дети ,конечно, умеют всё это включать. Но если бы я в три года назвала огурец яблоком, точно оказалась бы...
Юмор для всех, кл...
Андрей Баканин
Да, уж! Буйная фантазия у дамы. Повеселило.
Эта история сдела...
Смехотерапия
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