Смехотерапия

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  • дмитрий чагин
    😅лучше так, чем наоборот🥲Эта история сдела...
  • Инесса Тодуа
    Современные дети ,конечно, умеют всё это включать. Но если бы я в три года назвала огурец яблоком, точно оказалась бы...Юмор для всех, кл...
  • Андрей Баканин
    Да, уж! Буйная фантазия у дамы. Повеселило.Эта история сдела...

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