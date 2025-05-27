Тиханский: решение Мерца по оружию Украине расширит географию конфликта

Эксперт назвал вероятные последствия решения Берлина по ракетам для Киева.Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву приведет к расширению географии конфликта.
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