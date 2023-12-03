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Дептранс Москвы: на МКАД автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся на крышу

Дептранс Москвы: на МКАД автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся на крышу

В воскресенье утром на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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