Происшествия

11 подписчиков

Сотрудники УМВД России по Владимирской области принимают участие в региональном проекте «Правовой поезд»

Сотрудники УМВД России по Владимирской области принимают участие в проекте «Правовой поезд», инициированном Уполномоченным по правам человека во Владимирской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх