«Белый шум» полярного сияния: Ученые раскрыли механизм белого свечения рядом с северным сиянием

Ночное небо, величественное и загадочное, продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз внимание ученых привлекло едва заметное, беловатое или сероватое свечение, возникающее по соседству с северным сиянием.
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