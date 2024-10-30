Фицо обвинил оппозицию в передаче Украине истребителей и ЗРС С-300

ZUZANA GOGOVA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо крайне жестко раскритиковал действия представителей либеральной оппозиции, которые заявили, что его поездка в Китай, в которую он отправится в четверг, создаст угрозу национальной безопасности страны.