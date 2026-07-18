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Мода и Шоу-бизнес

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Николь Кидман заметили на роскошной яхте на фоне слухов о новом романе

Николь Кидман заметили на роскошной яхте на фоне слухов о новом романе

Николь Кидман устроила семейный отдых на Итальянской Ривьере. 59-летнюю актрису заметили в Портофино, где она вместе с близкими поднялась на борт роскошной яхты, чтобы отметить 55-летие своей младшей сестры Антонии.

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