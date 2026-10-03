Генпрокурор Калифорнии вручил OpenAI повестку на фоне череды киберинцидентов

Расследование охватывает безопасность ИИ-моделей и их способность порождать кибератаки Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о вручении OpenAI следственной повестки — документ требует раскрыть детали о защищённости ИИ-моделей и рисках, которые они представляют.
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