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Генпрокурор Калифорнии вручил OpenAI повестку на фоне череды киберинцидентов

Генпрокурор Калифорнии вручил OpenAI повестку на фоне череды киберинцидентов

Расследование охватывает безопасность ИИ-моделей и их способность порождать кибератаки Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о вручении OpenAI следственной повестки — документ требует раскрыть детали о защищённости ИИ-моделей и рисках, которые они представляют.

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