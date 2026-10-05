Вышел первый трейлер экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна: дата премьеры фильма и подробности сюжета

Главные роли в картине сыграли Станислав Бондаренко, Николай Шрайбер, Полина Гухман и Лиза Моряк. Станислав Бондаренко в фильме "Война и мир", 2027 года Кадр из фильма "Война и мир", 2027 годаВ сети появился трейлер масштабной киноадаптации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».
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