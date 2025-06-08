Отряд морского спецназа из состава 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола» ВС РФ (входит в «Добровольческий корпус» Минобороны России) совершил дерзкий рейд в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря в интересах защиты полуострова Крым от действий киевского режима.
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