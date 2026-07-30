Высотная версия китайского авиалайнера C919 выполнила первый полет / © VCG Как сообщили в Корпорации коммерческой авиации Китая (COMAC), самолет находился в воздухе один час 59 минут и успешно выполнил всю запланированную программу испытаний.
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