Россияне теряют деньги из-за 10 ошибок при онлайн-шопинге

Россияне теряют деньги из-за ошибок при онлайн-шопинге. Основные причины: покупки на сомнительных сайтах, отсутствие двухфакторной аутентификации, использование одного пароля и платежи через открытый Wi-Fi.
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