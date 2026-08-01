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Царьград

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Россияне теряют деньги из-за 10 ошибок при онлайн-шопинге

Россияне теряют деньги из-за 10 ошибок при онлайн-шопинге

Россияне теряют деньги из-за ошибок при онлайн-шопинге. Основные причины: покупки на сомнительных сайтах, отсутствие двухфакторной аутентификации, использование одного пароля и платежи через открытый Wi-Fi.

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