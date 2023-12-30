Социальный проект «Сделай шаг – предупреди рак» реализуется в городском округе Подольск

В Подольске продолжается социальный проект «Сделай шаг – предупреди рак», в рамках которого жители Подмосковья информируются об онкологических заболеваниях: группах риска, симптомах, маршрутизации, методах лечения и профилактике.
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