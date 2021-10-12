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Подростки избили 12-летнюю девочку на Украине

Подростки избили 12-летнюю девочку на Украине

На Украине несколько подростков избили девочку за копеечный долг. Сначала они измывались над своей жертвой, заставили на коленях извиняться и угрожали расправой, если та кому-нибудь расскажет.

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