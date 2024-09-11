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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В барнаульском санатории воспитатель жестоко обращалась с малышкой из детского дома

В барнаульском санатории воспитатель жестоко обращалась с малышкой из детского дома

В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки В Алтайском крае региональная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки.

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