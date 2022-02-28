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Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел украинской армии

Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел украинской армии

В понедельник утром, 28 февраля, стало известно, что глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин попал под артиллерийский обстрел украинской армии в районе села Павлополь, к северо-востоку от Мариуполя, передает информационное агентство ТАСС.

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