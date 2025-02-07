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Царьград

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Алкоголь в крови не нашли: родители отравившихся в Москве ростовских детей собрались судиться с отелем

Алкоголь в крови не нашли: родители отравившихся в Москве ростовских детей собрались судиться с отелем

Администрация гостиницы уверяла, будто бы в номере у детей нашли пустую бутылку от спиртного и банки от энергетических напитков.

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