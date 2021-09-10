Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Танковые экипажи общевойсковой армии ЗВО отработали применение танковых засад на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

Танковые экипажи общевойсковой армии ЗВО отработали применение танковых засад на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

Танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» отработали тактические действия на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх