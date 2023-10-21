Семь с половиной тысяч шагов в день до операции снизили вероятность осложнений после

Согласно результатам исследования, представленного на клиническом конгрессе Американской коллегии хирургов, у пациентов, которые в течение 30 дней перед операцией ежедневно проходили более 7500 шагов, риск развития послеоперационных осложнений снижался на 45 процентов независимо от сложности операции или состояния здоровья.