Семь с половиной тысяч шагов в день до операции снизили вероятность осложнений после

Согласно результатам исследования, представленного на клиническом конгрессе Американской коллегии хирургов, у пациентов, которые в течение 30 дней перед операцией ежедневно проходили более 7500 шагов, риск развития послеоперационных осложнений снижался на 45 процентов независимо от сложности операции или состояния здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии