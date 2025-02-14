Могут запретить исполнять хиты? Сергей Жуков борется за песни «Руки Вверх!»

Сергей Жуков продолжает отстаивать свои права на песни группы «Руки Вверх!». Как вышло, что композиции, которые написал артист, на самом деле принадлежат другому человеку? Действительно ли певцу могут запретить исполнять любимые всеми хиты? Почему фильм Жукова хотели заблокировать на онлайн-платформах? И за что Сергей и его коллектив попали в Книгу рекордов России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».