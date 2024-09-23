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Картаполов: основанием для осеннего призыва в армию будут бумажные повестки

Картаполов: основанием для осеннего призыва в армию будут бумажные повестки

Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года будут являться бумажные повестки. Об этом рассказал в понедельник, 23 сентября, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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