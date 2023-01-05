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Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Гранеруд, Кубацки, Ланишек, Стох, Крафт, Кобаяси, Линдвик выступят в первой попытке

6 января в австрийском Бишофсхофене пройдет четвертый этап «Турне четырех трамплинов». В квалификации победу одержал норвежец Халвор Эгнер Гранеруд.

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