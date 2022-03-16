Израиль не желает принимать нацистов под видом беженцев с Украины

Израильский политолог Саймон Ципис в среду, 16 марта, в интервью газете Взгляд заявил, что решение Израиля отменить безвизовый въезд для украинских беженцев продиктовано нежеланием по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами.