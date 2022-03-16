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Израиль не желает принимать нацистов под видом беженцев с Украины

Израиль не желает принимать нацистов под видом беженцев с Украины

Израильский политолог Саймон Ципис в среду, 16 марта, в интервью газете Взгляд заявил, что решение Израиля отменить безвизовый въезд для украинских беженцев продиктовано нежеланием по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами.

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