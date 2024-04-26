Какой сегодня день: 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, отмечаетсяДень российского парламентаризма. В качестве даты празднования выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи – первый в истории страны демократический институт.