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Крымская газета

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Какой сегодня день: 27 апреля

Какой сегодня день: 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, отмечаетсяДень российского парламентаризма. В качестве даты празднования выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи – первый в истории страны демократический институт.

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